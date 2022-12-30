Завершены поиски женщины с двумя детьми, пропавшей в Петербурге неделю назад

Пропавших женщину с детьми нашли в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершились поиски женщины, которая больше недели назад ушла из дома с двумя детьми, один из которых еще малыш, и больше назад не вернулась. Очевидцы сообщали, что похожих людей видели в поселке Понтонный, женщина с детьми шла в сторону метро Рыбацкое по обочине дороги.

С 22 декабря пропавших искали полиция и волонтеры. И нашли, живыми.

- Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь! - сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер» ВКонтакте.

Подробности поисков, в особенности когда это касается детей, традиционно не сообщаются. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные и надзорные органы.