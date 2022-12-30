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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:58

Для Петербурга разработают новый водный транспорт на газомоторном топливе.

Власти города подписали соглашение о развитии проекта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водный транспорт Петербурга переведут на газ.

Водный транспорт Петербурга переведут на газ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водный транспорт Петербурга, включая речные трамвайчики и прогулочные теплоходы, будут переводить на газомоторное топливо. Соглашение об этом подписали власти города, Минпромторг России, Объединенная судостроительная корпорация и «Газпром».

- Планируется разработка и строительство линейки судов на газомоторном топливе, предназначенных для эксплуатации в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме судов, на газ продолжат переводить и наземный транспорт города. Из четырех тысяч автобусов, три тысячи работают именно на природном газе. В 2023 году планируется открытие газовой заправки в поселке Левашово, а также строительство новых газовых АЗС в Колпинском, Невском, Курортном, Выборгском, Приморском и других районах Петербурга.