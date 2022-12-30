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НовостиАвто30 декабря 2022 7:13

Зоны платной парковки объединят в Адмиралтейском районе с 1 января

Также парковочные разрешения начнут действовать на территории всего района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены

С 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 января 2023 года в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга объединят парковочные зоны. Об этом автомобилистов предупредили в комитете по транспорту города. Речь идет о зонах МО «Адмиралтейский округ» и МО «Сенной округ».

- С 1 января при оплате стоянки в границах парковочных зон 7807 и 7809 необходимо выбирать номер зоны 7807, «Адмиралтейский округ/Сенной округ», - рассказали в комитете.

Отметим, что жителям Адмиралтейского района при этом переоформлять ранее выданные им парковочные разрешения не потребуется.

Также с января 2023 года парковочные разрешения будут действовать не только по зонам, на которые они были оформлены, а на территории всего района - Адмиралтейского или Центрального.