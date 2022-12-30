Оттепель наступит после сильного снегопада в Петербурге 30 декабря

Оттепель наступит в Петербурге 30 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург ждет потоп. В ночь на 30 декабря 2022 года город покрыло красивым снежным покрывалом в несколько сантиметров. Однако, как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, атмосферный фронт, который принес такую погоду, уже почти полностью ушел на восток. А за ним на город надвигается оттепель.

- В ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений и наступит оттепель. Уже сейчас положительная температура в Кингисеппе, Сосновом Бору. В Луге уже плюс 1,5 градуса. Осадки в дальнейшем пойдут в виде дождя. Да и гололед небольшой будет наблюдаться, - сообщил синоптик.

В новогоднюю ночь петербуржцам надо быть готовыми к дождю и иметь при себе зонт, так как температура воздуха поднимется до плюс 3-4 градусов. Холодать к минусовым значениям в городе начнет только в ночь на 2 января 2023 года.