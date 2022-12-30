Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 7:36

2 тысячи елок изъяли из нелегальной продажи в Петербурге

Инспекторы закрыли 26 незаконных елочных базаров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге продолжаются рейды по незаконным ёлочным базарам

В Петербурге продолжаются рейды по незаконным ёлочным базарам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С тех пор, как 20 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге открылись елочные базары, инспекторы Комитета по контролю за имуществом проводят рейды и ищут нелегальных продавцов новогодних деревьев. Так, за все время уже было освобождено 33 земельных участка в разных районах города и изъято порядка двух тысяч деревьев. Об этом 30 декабря рассказали в Смольном.

- Только за последние четыре дня ликвидировано 26 незаконных елочных базаров. За реализацию товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли, торговцы привлекаются к административной ответственности, - рассказали в комитете.

Так, незаконные торговые точки убрали у метро «Пролетарская» и «Пионерская», на Комендантском проспекте, Будапештской улице и Серебристом бульваре.

Напомним, что торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.