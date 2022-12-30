2 тысячи елок изъяли из нелегальной продажи в Петербурге

В Петербурге продолжаются рейды по незаконным ёлочным базарам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С тех пор, как 20 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге открылись елочные базары, инспекторы Комитета по контролю за имуществом проводят рейды и ищут нелегальных продавцов новогодних деревьев. Так, за все время уже было освобождено 33 земельных участка в разных районах города и изъято порядка двух тысяч деревьев. Об этом 30 декабря рассказали в Смольном.

- Только за последние четыре дня ликвидировано 26 незаконных елочных базаров. За реализацию товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли, торговцы привлекаются к административной ответственности, - рассказали в комитете.

Так, незаконные торговые точки убрали у метро «Пролетарская» и «Пионерская», на Комендантском проспекте, Будапештской улице и Серебристом бульваре.

Напомним, что торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.