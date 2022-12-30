Жителю Ленобласти запретили выгуливать пуму на улице

Житель Всеволожского района держит дома пуму. Фото: СЗУ Росприроднадзора.

Инспекторы Росприроднадзора съездили в гости к жителю Всеволожского района Ленобласти, который держит у себя дома пуму. Причиной визита стал недавний побег дикого животного, напавшего на собаку. А также жалобы местных жителей, которые сообщили, что владелец любит выгуливать пуму на улице.

- Установлено, что самец канадской пумы по кличке Амадеус приобретен в 2019 году в Москве. Животное вакцинировано, поставлено на ветеринарный учет. Содержится в вольере. Факт побега животного хозяин не отрицает, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

В свою защиту мужчина пояснил, что гуляет с пумой только в безлюдных местах. Но ему возразили, что правила содержания диких животных в неволе не предполагают их выгула на свободе. Другими словами, выпускать пуму из домашнего «зоопарка» ни в коем случае нельзя. В случае повторных нарушений, пуму могут изъять.