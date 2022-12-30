Высота снега достигла 9 см в Петербурге утром 30 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погодные качели неустанно меняют атмосферу в Санкт-Петербурге. В ночь на 30 декабря 2022 года город накрыл снегопад. В миг Северная столица укуталась белоснежным, пушистым покрывалом, а высота снежного покрова достигла 9 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Учитывая тот факт, что уже в ближайшие часы в город на Неве вернется оттепель, которая продлится до 1 января включительно, и выйдет на свой максимум в новогоднюю ночь, возникает справедливый вопрос - сохранится ли снег в начале нового года? Расчеты показывают, что весь снег не сойдет, конечно, он изрядно подтает, потеряет ослепительно белый цвет и красивый вид, по полностью не исчезнет, - рассказал синоптик.

Снег будет таять первые дни года, а ко 2 января покров истончится и составит всего 2-3 сантиметра. Разумеется, не в центре города, а в парках, где его не убирают.