В Петербурге пошел град

Слякотно, скользко, сыро. Все, как мы любим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, 30 декабря в Петербурге начала резко меняться погода. Ночью город накрыла метель, а утром стало теплеть и вместо снега пошел град. Его заметили в северных районах. Но и град вскоре прекратился. Ему на смену придет дождь.

- Циклон Liddy продолжает смещаться в нашу сторону и несет дожди к Петербургу. Они будут и завтра. И в новогоднюю ночь, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Днем 31 декабря прогноз обещает до +3 градусов, а 1 января и вовсе может быть побит климатический рекорд всех времен и народов (для Петербурга), установленный в 2017 году, когда термометры замерли а отметке в 4,5 градуса выше ноля. При этом синоптики напоминают про гололед, в особенности ан областных трассах.