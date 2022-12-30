Водителя ударили ножом в грудь из-за неправильной парковки в Петербурге

Мужчина получил ножевое ранение после конфликта из-за парковки на Маршала Tухачевского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель получил ножом в грудь из-за неправильной парковки. Конфликт произошел в Красногвардейском районе 29 декабря 2022 года у дома 37 по улице Маршала Тухачевского. Пострадавшего мужчину пришлось госпитализировать в больницу. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию поступило сообщение о ножевом ранении. На место прибыл наряд ППС, который обнаружил 37-летнего местного жителя с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости, - рассказали в полиции.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Там же полиция задержала 41-летнего мужчину, который пояснил, что у него с пострадавшим возник конфликт из-за того, что водитель неправильно припарковал машину, автомобиль мешал проходу. Тогда мужчина решил ударить своего оппонента ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.