СК начал проверку частного детсада в Петербурге, где на улице забыли ребенка

В Шушарах воспитатель садика забыла ребенка на улице. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет заинтересовался детсадом в Шушарах, воспитатель которого забыла на улице маленького ребенка после прогулки. Малыш остался за дверью, когда вся группа вошла внутрь здания и сильно плакал. Это сняли на видео жители дома, в котором расположен частный садик.

- Воспитатель, обнаружив отсутствие мальчика, открыла дверь и впустила его через непродолжительное время, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

Малыш простоял на улице в одиночку лишь несколько секунд, и родители вроде бы даже не имеют претензий к работника садика, но ролик все равно вызвал волну возмущения у жителей Петербурга.

- Это хорошо что малыш никуда не ушел а стоял и плакал что слышно было. Надеюсь, примут меры в отношении воспитателей. Считать надо детей по головам! Вывели на улицу 20, и с улицы 20 должны зайти, - пишут в комментариях к видео читатели «КП-Петербург».

Решение о принятии мер примут по результатам доследственной проверки СК.