Аэропорт Пулково в условиях циклона «Лидди» работает штатно

Пулково работает штатно, несмотря на непогоду. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском аэропорту Пулково рассказали о режиме работы в условиях непогоды, разыгравшейся после прихода в город циклона «Лидди». На данный момент в воздушной гавани задержаны шесть рейсов, но не по причине погоды.

- Причина – позднее прибытие воздушного судна, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Пулково.

Сам аэропорт работает в штатном режиме, проблем нет. Непогода не повлияла на время приема и отправки воздушных судов. Тем не менее, пассажиры могут уточнить всю интересующую их информацию в справочной службе Пулково или у своей авиакомпании.

Напомним, что в ближайшие два дня синоптики обещают в Петербурге плюсовую температуру и дожди.