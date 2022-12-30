МЧС предупреждает о резком ветре и гололеде в Петербурге 31 декабря

31 декабря будет мокро, скользко, ветрено. С наступающим, петербуржцы! Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление МЧС предупредило жителей многочисленных города на Неве об ухудшении погоды. По данным синоптиков, на которые ориентируются спасатели, 31 декабря усилится ветер. А на улицах будет очень скользко.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 декабря в Петербурге, в прибрежных районах, местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Водителей и пешеходов традиционно призывают к внимательности и осторожности. Особенно в условиях плохой видимости из-за дождя, который будет идти три дня: 30-31 декабря и 1 января. Новогодняя ночь тоже будет сырой и теплой, до +3 градусов.