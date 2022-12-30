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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:11

26 елочных базаров ликвидировали в Петербурге в ходе рейдов

У торговцев изъято около двух тысяч елок
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Две тысячи елок изъяли в ходе рейдов. Фото: ККИ СПб

Две тысячи елок изъяли в ходе рейдов. Фото: ККИ СПб

26 нелегальных елочных базаров закрыли в Петербурге только за четыре дня рейдов. Их провел Комитетом по контролю за имуществом. Проверки проводились во всех районах города, в том числе у станций метро «Пролетарская» и «Пионерская».

- Освобождены земельных участка общей площадью более 400 квадратных метров, изъято около двух тысяч деревьев, - сообщает пресс-служба комитета.

На владельцев точек составили административные протоколы за незаконную торговлю. Также нарушителям придется объяснить, где именно они взяли елки. Документов, подтверждающих происхождение деревьев, у большинства коммерсантов не оказалось.

Напомним, что официально в Петербурге работают 60 елочных базаров.