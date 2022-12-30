Семь автобусов изменят маршруты в новогоднюю ночь в Петербурге

На новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат проезд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семь номеров автобусов изменят свой привычный маршрут следования в новогоднюю ночь. Из-за праздника центр города перекроют для проезда. Немногочисленным автомобилистам, а также общественному транспорту придется ехать в объезд.

- С 20:00 31 декабря 2022 года до 05:00 01 января 2023 года изменятся трассы автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 22, 24, 27, 46, - сообщает пресс-служба Пассажиравтотранса.

Движение из-за гуляний ограничат по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Конногвардейскому бульвару, Малой Морской улице, Дворцовому и Троицкому мостам, а также другие участки дорог в центральной части Петербурга.

Напомним, что из списка общегородских торжеств исключены концерт на Дворцовой площади и новогодний фейерверк. В Смольном характер празднования назвали семейным.