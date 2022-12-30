Мужчина убил товарища и привез его труп в больницу в Ленобласти

Мигрант зарезал соотечественника во Всеволожском районе и привез труп в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина зарезал товарища, но не понял, что тот умер и привез его тело в больницу. История произошла в Кировском районе 29 декабря 2022 года. В полночь 28-летний мигрант привез в Шлиссельбургскую городскую больницу труп 31-летнего друга. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В приемный покой Шлиссельбургской городской больницы двое мужчин привезли умершего друга, при этом скандалили, бросались на персонал. Прибывший наряд полиции обнаружил труп 31-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением спины, - рассказал источник.

В больнице полиция задержала 28-летнего мужчину. Он рассказал, что в поселке имени Морозова, после того, как они с товарищами выпивали спиртное, он ударил приятеля ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И убийца, и жертва оказались нелегалами.