Более 24,5 тысяч новогодних елей срубили в Ленобласти

Более 24 тысяч семей получили в подарок новогоднюю ель от Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К Новому 2023 году уже более 24,5 тысяч елей отправились в дома к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области из лесничеств. Все желающие могли срубить ель совершенно бесплатно, в рамках акции, которая проводится в Ленобласти уже седьмой год подряд. Об этом 30 декабря 2022 года со ссылкой на комитет по природным ресурсам сообщает газета "Петербургский дневник".

- В этом году уже 24,5 тысячи семей получили бесплатную новогоднюю ель в Ленобласти в рамках традиционной предновогодней акции от "Ленобллеса", - пишет издание.

Срубить ель может каждый желающий. Но для этого надо заключить договор с лесничеством. Без этого рубить дерево незаконно. За незаконную рубку елей предусмотрены административная и уголовная ответственность: административная – за ущерб до 5000 рублей, уголовная – свыше 5000 рублей.