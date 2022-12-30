Мошенник выманил 600 тысяч рублей у 84-летней жительницы Петербурга

Мошенника будут судить в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который обманным путем выманил у 84-летней жительницы Петербурга 600 тысяч рублей. Мошенники обманули пенсионерку по классической схеме: по телефону один из них представился внуком, который стал виновником ДТП. А деньги понадобились якобы для компенсации пострадавшей.

- Пожилую женщину обманули еще в октябре этого года. После звонка к ней пришел курьер и забрал деньги. Потом потерпевшая обратилась в суд, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

На мужчину, который выступал в роли курьера, завели уголовное дело. Сейчас оно передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура подала иск для взыскания ущерба с обвиняемого в пользу 84-летней петербурженки.