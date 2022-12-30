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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 13:37

Пятилетний мальчик пострадал от падения стремянки в Петербурге

Ребенка госпитализировали в больницу со сломанной ногой
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пятилетний ребенок травмирован на юге Петербурга

Пятилетний ребенок травмирован на юге Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок пострадал от падения стремянки. Все произошло в ночь на 30 декабря 2022 года в Московском районе города. На пятилетнего мальчика упала стремянка. Удар пришелся прямо на ногу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 30 декабря около 1 часа ночи мальчика доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у малыша закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением, - рассказал источник.

Мама мальчика рассказала, что в одиннадцать часов вечера, когда они находились с сыном дома, на ребенка упала стремянка. Удар пришелся прямиком на ногу.

Сейчас мальчику уже оказали медицинскую помощь. Встречать Новый год ему придется в гипсе.