Пятилетний мальчик пострадал от падения стремянки в Петербурге

Пятилетний ребенок травмирован на юге Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок пострадал от падения стремянки. Все произошло в ночь на 30 декабря 2022 года в Московском районе города. На пятилетнего мальчика упала стремянка. Удар пришелся прямо на ногу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 30 декабря около 1 часа ночи мальчика доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали у малыша закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением, - рассказал источник.

Мама мальчика рассказала, что в одиннадцать часов вечера, когда они находились с сыном дома, на ребенка упала стремянка. Удар пришелся прямиком на ногу.

Сейчас мальчику уже оказали медицинскую помощь. Встречать Новый год ему придется в гипсе.