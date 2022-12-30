Росприроднадзор проводит проверку из-за сброса канализационных стоков в реку Ижора в Ленобласти

Специалисты выясняют, кто загрязняет реку. Фото: t.me/rpn_szfo

Сотрудники Росприроднадзора выяснили, что в реку Ижора в Ленобласти кто-то сбрасывает канализационные стоки. По этому факту сейчас ведется проверка. Во время осмотра был найден бетонный коллектор, с которого стекает мутная вода с маслянистой пленкой. Это значит, что стоки недостаточно очищены.

- Были взяты лабораторные пробы. Специалисты исследуют стоки на наличие нефтепродуктов, фосфатов, железа, цинка, марганца и других веществ, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Тем временем Роспотребнадзор Петербурга ищет виновника и собирается проверить у него наличие права сбрасывать стоки. Если специалисты выявят, что он не соблюдает требования по охране водных объектов, то нарушитель получит административное наказание.