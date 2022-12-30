Здания Фабричного поселка в Петербурге восстановят по программе «Рубль за метр»

Здания Фабричного посёлка восстановят по программе «Рубль за метр» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются восстановить здания Фабричного поселка в Красном Селе по программе "Рубль за метр". В канун Нового года Смольный объявил аукцион на здания, которые являются объектом культурного наследия. Это пять домов, баня и фонтан с чугунной чашей. Об этом 30 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Фабричный поселок был построен в 1905 году на берегу Безымянного озера рядом с Красносельской писчебумажной фабрикой по проекту владельца фабрики инженера-техника П.М.Горбунова, - сообщили в городской администрации.

Аукционы в отношении зданий Фабричного посёлка запланированы на 1 февраля 2023 года.

Также по программе в марте пройдет аукцион на дома усадеб Львовой и архитектора Гана в Петергофе и здания службы бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе.