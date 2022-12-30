«Петербургский метрополитен» выплатит 300 тысяч рублей пострадавшему в теракте

В тот день погибли 15 мирных жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Северной столицы, пострадавший теракте в апреле 2017 года, отсудил у «Петербургского метрополитена» компенсацию. Изначально мужчина просил три миллиона рублей. Но в итоге суд взыскал с предприятия 300 тысяч. Судебное заседание прошло 30 декабря.

- Из-за взрыва петербуржец получил значительные травмы. Из-за повреждений он испытал физические и нравственные страдания, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Во время судебных заседаний по делу о теракте пострадавший мужчина проходил свидетелем. Но тогда он не стал предъявлять иск.

Напомним, взрыв в вагоне метро на синей ветке произошел 3 апреля 2017 года. Взрывное устройство было приведено в действие на станции «Технологический институт-1». В тот день погибли 15 мирных жителей. 79 пассажиров получили ранения.