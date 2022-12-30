В Петербурге будут судить мужчину за кражу ювелирных украшений у матери Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который украл украшения и деньги у своей мамы. Он несколько раз втайне от матери выносил из дома ее имущество и обманным путем получал денежные средства. В итоге женщина обратилась в правоохранительные органы.

- За несколько месяцев в этом году мужчина успел вынести из квартиры матери ювелирные украшения на сумму 85 тысяч рублей. Кроме этого, он без разрешения брал ее телефон и с помощью мобильного банка переводил деньги на свой счет. Так он украл более 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Все ювелирные украшения обвиняемый сдал в ломбард. На мужчину завели уголовное дело по статье «кража». Оно направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. В 2023 году обвиняемому будет вынесен приговор.