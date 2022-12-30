Невский проспект станет пешеходным в новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главная магистраль Санкт-Петербурга Невский проспект станет пешеходным в новогоднюю ночь. Не только Невский, но и большую часть центра города перекроют для движения автомобилей, чтобы жители и гости Северной столицы могли свободно гулять. Об этом сообщили в администрации Центрального района города.

- С 19:00 31 декабря 2022 года до 05:00 1 января 2023 года, в связи с празднованием Нового года, для движения транспорта будут закрыты Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, - сообщили в администрации.

Помимо этого для автомобилей полностью перекроют центральную часть города от Дворцовой до начала Адмиралтейского проспекта. Узнать весь список улиц и проспектов, которые будут закрыты, можно по ссылке.