Ограничения движения введут в трех районах Петербурга с начала 2023 года

Некоторые улицы будут полностью закрыты для проезда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала следующего года в Петербурге ограничат движение транспорта сразу в трех районах города. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

С 1 января по 1 февраля ограничения будут введены в Василеостровском районе. Там проведут работы по прокладке газопровода. Из-за этого движение ограничат по Мичманской улице у Морской набережной.

В Колпинском районе из-за работ по прокладке теплосети для движения закроют сразу несколько улиц. Изменения будут действовать с 9 января по 17 июня. Проехать нельзя будет по площади Коммуны от Ижорской улицы до Павловской улицы. Проезд закроют по Павловской улице от Карла Маркса до Коммуны, в том числе перекресток с улицей Вавилова.

С 4 января по 4 марта будет закрыто движение по Цитадельскому шоссе в Кронштадтском районе. Машины не смогут ездить от Цитадельской дороги до улицы Зосимова.