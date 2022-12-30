«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге 31 декабря

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге власти города снова объявили "желтый" уровень опасности. В Смольном сообщили, что 31 декабря 2022 года в Северной столице поднимется сильный ветер. Он особо опасен на фоне оттепели, пришедшей 30 декабря. Поэтому горожан просят быть осторожнее. Об этом сообщили в администрации города на Неве.

- По информации Росгидрометцентра, с 09:00 до 21:00 31 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, - рассказали в Смольном.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Отмечается, что в прибрежных районах порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Правительство Санкт Петербурга просит всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по городу.