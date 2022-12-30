Посетители Ленинградского зоопарка выберут имя детенышу капуцинов

Детеныш родился в марте. Фото: Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша капуцинов. Малыш родился еще 28 марта, но как его назвать, сотрудники зоопарка пока не придумали. Сейчас маленький капуцин живет с мамой Ветой и папой Рикардо.

- Нашему малышу уже исполнилось 9 месяцев. Сотрудники по уходу за приматами выяснили, что это мальчик. Теперь детенышу пора обзавестись именем, - говорится в сообщении пресс-службы Ленинградского зоопарка.

У зоопарка есть традиция, в рамках которой имена для детенышей обезьян выбирают посетители. Этот раз не стал исключением. Предлагать варианты для имени малыша посетителям зверинца предложили прямо в комментариях к посту во «ВКонтакте».

Победитель будет объявлен 10 января. Он получит два бесплатных билета в зоопарк.