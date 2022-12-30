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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 16:13

Петербуржец, разбивший ногами шесть автомобилей, получил условный срок

Мужчина снес боковые зеркала на чужих машинах
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подсудимый получил условный срок

Подсудимый получил условный срок

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд вынес приговор мужчине, который разбил за вечер шесть автомобилей на Лиговском проспекте. При этом, это не было дорожно-транспортным происшествием. Злоумышленник бил автомобили ногами. Инцидент случился ночью 17 сентября в этом году.

- Мужчина ногами снес зеркала у нескольких иномарок. Пострадали машины «Ауди», «Хендай Солярис», «Субару Форестер», «Мазда», «Фольксваген Поло» и «Митсубиши Аутлендер». Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Житель Северной столицы признал свою вину и раскаялся. Что стало причиной такого поведения - не сообщается. Всем владельцам автомобилей он уже выплатил деньги на ремонт машин. Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на три года условно.