«Лахта Центр» в Петербурге поменял подсветку в честь Нового года. Фото: Скриншот из видео

Праздничная подсветка появилась на здании комплекса «Лахта Центр». Небоскреб в Приморском районе поменял цвет, чтобы поздравить с Новым годом жителей Петербурга. Башня будет светиться в течение всех новогодних выходных. Об этом сообщила пресс-служба «Лахты Центра».

- Подсветка начала работать в 16:00 в пятницу, 30 декабря, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах в сообществе во «ВКонтакте» видно, что подсветка появилась не только на самом высоком здании Северной столицы, но и на остальной части комплекса и прилегающих к нему дорогах.

Напомним, в начале декабря около «Лахта Центра» появились естественные ледяные скульптуры. На Финском заливе начали «вылупляться» валуны, которые украсили ледяной покров водоема.