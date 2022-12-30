Пожарные тушили баню в Красносельском районе Петербурга

На место происшествия выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Рубленая и крытая металлом баня загорелась в Красносельском районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в Горелово на Речном переулке поступило в 18:40. На место случившегося сразу отправились спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Приехавшие на вызов пожарные установили, что в бане размером три на пять метров горит участок площадью шесть квадратных метров. Они боролись с огнем около получаса. Пожар удалось победить в 19:08.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.