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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 16:44

Пожарные тушили баню в Красносельском районе Петербурга

На место происшествия выезжали две пожарные машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место происшествия выезжали две пожарные машины

На место происшествия выезжали две пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Рубленая и крытая металлом баня загорелась в Красносельском районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в Горелово на Речном переулке поступило в 18:40. На место случившегося сразу отправились спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Приехавшие на вызов пожарные установили, что в бане размером три на пять метров горит участок площадью шесть квадратных метров. Они боролись с огнем около получаса. Пожар удалось победить в 19:08.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.