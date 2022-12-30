Траты петербуржцев на лекарства выросли на 25% в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы стали тратить больше денег на лекарства в 2022 году. Траты на медикаменты выросли на 25 процентов. За весь год жители Северной столицы отдали за препараты более 71 миллиарда 939 миллионов 625 тысяч рублей. А в 2021 году траты на лекарства составили 57 миллиардов 367 миллионов 20 тысяч.

- Траты на медикаменты стали выше не только из-за того, что лекарства подорожали. Дело еще в том, что произошло перераспределение спроса в сторону более дорогих препаратов, - пишут «Ведомости».

По словам экспертов, больше всего денег в этом году жители Петербурга потратили на лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ. Это 20 процентов от всего объема купленных медикаментов. На втором месте по востребованности лекарства для сердечно-сосудистой системы – 15 процентов.