Автомобиль «Хонда» загорелся на улице Салова в Петербурге

Огонь тушили 10 пожарных Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль загорелся во Фрунзенском районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Салова поступило в 18:49. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в иномарке «Хонда» сгорели некоторые автомобильные части. Спасатели боролись с огнем около двадцати минут. Пожар удалось ликвидировать в 19:13.

По предварительной информации, водитель и пассажиры машины не пострадали. На место случившегося выезжали два пожарных автомобиля и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.