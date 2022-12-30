Автомобиль «Хонда» загорелся на улице Салова в Петербурге

Огонь тушили 10 пожарных
Фото: Олег ЗОЛОТО
Автомобиль загорелся во Фрунзенском районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
- Сообщение о пожаре на улице Салова поступило в 18:49. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что в иномарке «Хонда» сгорели некоторые автомобильные части. Спасатели боролись с огнем около двадцати минут. Пожар удалось ликвидировать в 19:13.
По предварительной информации, водитель и пассажиры машины не пострадали. На место случившегося выезжали два пожарных автомобиля и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.