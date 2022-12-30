Пожарные тушили иномарку на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На место происшествия выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль загорелся в Невском районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Дальневосточном проспекте поступило в 19:51. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в иномарке «Киа Сид» обгорели моторный отсек и салон. Специалисты боролись с огнем около двадцати минут. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:06.

По предварительной информации, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.