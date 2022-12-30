Несколько жителей Петербурга заболели острой кишечной инфекцией из-за сладостей

Роспотребнадзор проверил кондитерскую, где изготовили отравленные лакомства Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга серьезно отравились сладостями накануне Нового года. У нескольких человек, которые попробовали на вкус кондитерские изделия одной петербургской компании, обнаружена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

- Управление провело проверку. Надзорные мероприятия были согласованы с региональной прокуратурой, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки были обнаружены грубые нарушения в санитарно-эпидемиологической сфере, а также неправильные технические моменты на производстве. Из-за этого предприятию на 20 дней запретили производить сладости. Материалы дела направлены в суд.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу будет защищать интересы пострадавших во время судебного заседания. Возможно, отравившимся жителям города возместят моральный и материальный вред.