Около шести тысяч работников убирали снег на улицах Петербурга 30 декабря

На улице работали около 900 специальных машин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в пятницу, 30 декабря, на улице трудились 887 машин, которые убирали снег с дорог. Внутриквартальные территории чистили 500 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- С утра начали в первую очередь приводить в порядок проезжую часть, чтобы общественный транспорт смог довезти жителей города на работу и в социальные учреждения, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, на улицах Петербурга работали специалисты ручного труда, всего около шести тысяч сотрудников. Около 950 человек убирали пешеходные зоны, участки вокруг остановок, узкие тротуары: там, где не сможет проехать специальная техника.

Из-за оттепели сейчас снег активно тает, поэтому дорожные службы провели работы по водоотведению для того, чтобы избежать подтоплений.