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НовостиОбщество30 декабря 2022 18:47

Около шести тысяч работников убирали снег на улицах Петербурга 30 декабря

На улице работали около 900 специальных машин
Анастасия НУРАДИЛОВА
На улице работали около 900 специальных машин

На улице работали около 900 специальных машин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в пятницу, 30 декабря, на улице трудились 887 машин, которые убирали снег с дорог. Внутриквартальные территории чистили 500 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- С утра начали в первую очередь приводить в порядок проезжую часть, чтобы общественный транспорт смог довезти жителей города на работу и в социальные учреждения, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, на улицах Петербурга работали специалисты ручного труда, всего около шести тысяч сотрудников. Около 950 человек убирали пешеходные зоны, участки вокруг остановок, узкие тротуары: там, где не сможет проехать специальная техника.

Из-за оттепели сейчас снег активно тает, поэтому дорожные службы провели работы по водоотведению для того, чтобы избежать подтоплений.