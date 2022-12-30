Автомобиль вспыхнул в Курортном районе Петербурга

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль воспламенился в Курортном районе Северной столицы вечером в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в Тарховке на Советском проспекте поступило в 20:16. На место происшествия сразу выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Приехавшие на вызов пожарные установили, что в автомобиле «Мицубиси» загорелись некоторые части. Специалисты боролись с огнем около двадцати минут. Возгорание удалось ликвидировать уже в 20:35.

По предварительной информации, водитель и пассажиры машины не пострадали. На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.