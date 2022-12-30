Туман и слабый гололед прогнозируют 31 декабря в Ленобласти

31 декабря в Ленобласти будет тепло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туман и слабый гололед ожидается в Ленинградской области в последний день года, 31 декабря. Ветер разных направлений подует со скоростью от 3 до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГИМС».

- Ночью температура воздуха составит от -6 до +2 градусов, а днем будет от нуля до четырех градусов со знаком плюс. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться ночью и понижаться днем, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Северной столице в предновогодний день прогнозируют облачную погоду. Ночью и днем в некоторых районах пройдет мокрый снег и дождь. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду, обещают синоптики.

- Ночью температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, а днем от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, а днем – слабо повышаться. На дорогах ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.