Два человека пострадали во время квартирного пожара в Калининском районе Петербурга

Два человека пострадали во время пожара в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два человека пострадали в квартирном пожаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в третьем часу ночи 31 декабря 2022 года. Горела трехкомнатная квартира на улице Академика Байкова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 2:45 часов поступило сообщение о пожаре в доме 5, корпус 1, по улице Академика Байкова. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Бороться с огнем прибыли 17 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. Меньше чем за полчаса они справились с пламенем.

Из квартиры были эвакуированы мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Причина возгорания пока что не установлена.