Тепло до +4 и дожди ждут Петербург 31 декабря

Тепло и дождливо будет в Петербурге 31 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот и наступил последний день 2022 года. Жители Санкт-Петербурга готовятся к празднику, правда погода в городе совсем не новогодняя. Снег можно встретить только в виде обледенелых горок, либо за городом. 31 декабря в Петербургу будет очень тепло и дождливо. Об этом сообщает центр "Фобос".

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует теплый сектор атлантического циклона. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температура воздуха на 4–5 градуса превысит климатическую норму, - сообщили в метеорологическом центре.

Днем в Петербурге до плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 5 градусов. Ветер будет тоже теплый, южный 5-10 метров в секунду.

Напомним, что в новогоднюю ночь температура такой и останется - до плюс 4 градусов.