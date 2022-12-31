Следователи задержали мужчину, застрелившего семейную пару в Ленобласти

Следователями задержан мужчина по подозрению в убийстве мужчины и женщины в Тихвинском районе Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Тихвинском районе Ленинградской области. 28 декабря 2022 года в квартире в поселке Мехбаза были обнаружены тела супружеской пары: 50-летнего мужчины и 43-летней женщины. У обоих были огнестрельные ранения в голову. Об этом рассказали в Следственном комитете Ленобласти.

- По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Данное преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по «горячим следам» не удалось, - рассказали в комитете.

Однако, уже на следующий день следователи смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина. Известно, что он скрылся на территории Ростовской области. Спустя время следователи задержали подозреваемого, вернули его в Ленобласть и отправили под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.