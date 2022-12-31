Полиция задержала мужчину за кражу из церкви в Ленобласти

Сотрудниками полиции задержан гражданин, обокравший церковь в поселке Вырица Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за кражу из церкви. Все произошло в поселке Вырица 29 декабря 2022 года. В полицию поступило сообщение о том, что кто-то стащил коробку, в которой находились деньги. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщалось, что кто-то разбил стеклянную дверь отдельно стоящего от церкви здания трапезной в доме 49 по проспекту Кирова и забрал оттуда коробку с деньгами. В коробке было 5 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело. А уже на следующий день был задержан 37-летний, неработающий местный житель. Подозреваемый был ранее неоднократно судим, в основном за совершение краж.