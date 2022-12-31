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НовостиОбщество31 декабря 2022 9:44

Крестный ход трезвенников пройдет в Петербурге 1 января

Православный ход состоится на территории Александро-Невской Лавры
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Крестный ход православных трезвенников Санкт-Петербурга пройдет 1 января

Крестный ход православных трезвенников Санкт-Петербурга пройдет 1 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в первый день 2023 года пройдет крестный ход трезвенников. Пока горожане будут спать после бурной и веселой ночи, православные верующие соберутся возле Александро-Невской Лавры, чтобы пройти в молитвенном шествии. Об этом 31 декабря рассказали в пресс-службе петербургской митрополии.

- В молитвенном шествии примут участие духовенство, члены трезвеннеческих обществ, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие, кто готов своей молитвой поддержать добрую традицию, призывающую к трезвению и духовному бодрствованию, - рассказали в митрополии.

Так, крестный ход состоится по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в 13:00 часов 1 января 2023 года. Сбор у Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры.