МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 1 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Санкт-Петербурге совсем не новогодняя. 31 декабря 2022 года в Северной столице плюсовая температура и ужасный гололед. Помимо этого, как предупредили в МЧС, такая погода продолжится уже и в новом году. Так, 1 января в городе поднимется сильный ветер.

- 1 января в Санкт-Петербурге в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, что ранее власти города объявили 31 декабря в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности. В городе также ожидается очень сильный ветер, особенно в прибрежных районах. Из-за гололеда ситуация усугубляется. Горожанам рекомендуется быть как можно осторожнее, выходя на улицу.