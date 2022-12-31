Семьи мобилизованных петербуржцев освободили от пени за долги по коммуналке

Семьи мобилизованных петербуржцев освобождаются от пени за несвоевременную оплату жилого помещения и коммунальных услуг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под бой курантов губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление, которое дает поддержку для семей мобилизованных. Так, они освобождаются от пенни за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом 31 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного и неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, - говорится в документе.

Эта мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта.