Главный синоптик Петербурга пообещал зимнюю погоду в новогодние праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов порадовал горожан, что в новогодние выходные в городе все же будет зимняя погода, а не оттепель и слякоть. Так, 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 в Северной столице все еще тепло. Но после начнет холодать.

- Пока мы все спим после Нового года, природа одумается и придет в нормальное состояние, так что зимние каникулы с погодой нас не подведут. Еще и снежком прикроет, все что дождем смоет, - рассказал Колесов.

Оттепель отодвинулась на рабочую неделю, которая наступит только 9 января. А до этого в Петербурге все же будет минусовая погода. А морозы даже придут на Рождество.