Строящееся хранилище Эрмитажа обрушилось в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На стройплощадке нового хранилища Эрмитажа на севере Санкт-Петербурга произошло ЧП. Часть перекрытий обрушилось, просел целый этаж. Инцидент произошел рано утром 31 декабря 2022 года. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Школьной рухнуло одно из строений Эрмитажа, - рассказали местные жители.

В действительности, здание рухнуло не все. Обрушились перекрытия одного из этажей нового хранилища. Часть постройки просела.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что это уже не первый инцидент с данным зданием. Ранее при строительстве хранилища уже падали перекрытия.