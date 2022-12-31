Буйный пациент избил фельдшера и водителя скорой помощи в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге буйный пациент избил фельдшера и водителя скорой помощи. Все произошло 29 декабря 2022 года на площади Ленина, когда бригада скорой приехала на помощь мужчине, который повел себя крайне агрессивно. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию обратился 50-летний водитель скорой помощи, который рассказал, что у дома 3 по площади Ленина, когда он прибыл вместе с коллегами для оказания помощи 33-летнему очень пьяному мужчине, тот напал на него и избил, - рассказали в полиции.

С таким же заявлением в полицию обратилась и 23-летняя фельдшер скорой. Ей также досталось от буйного пациента. Девушка сильно не пострадала, а вот водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали буйного пациента и доставили его в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.