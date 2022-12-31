Глава Комздрава Дмитрий Лисовец выразил надежду, что Петербург прошел пик заболеваемости

Глава Комздрава допустил, что Петербург прошёл пик заболеваемости к новому году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец 31 декабря 2022 года подвел итоги года. Он поблагодарил всех работников медицины и отметил, что благодаря им было очень много сделано в Северной столице.

- Нынешней осенью и зимой мы получили новый опыт борьбы сразу с множеством инфекционных патогенов: ковидом, гриппом и ОРВИ. Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится, - отметил Лисовец.

Он напомнил, что в городе было введено несколько важных больниц, а также реализована программа модернизации первичного звена здравоохранения.