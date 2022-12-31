50 дополнительных туалетов установили в центре Петербурга на новогоднюю ночь

Водоканал установил в центре Петербурга 50 дополнительных туалетов, которые будут работать всю новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На время празднования Нового 2023 года "Водоканал" установил в центре Санкт-Петербурга 50 дополнительных туалетов, которые будут открыты всю новогоднюю ночь. Их установили специально, чтобы жители и гости города могли спокойно гулять всю ночь и не переживать о комфорте. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- Для обеспечения комфорта горожан в Новогоднюю ночь ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» установил в Центральном районе Санкт-Петербурга 50 дополнительных туалетов, которые будут работать круглосуточно. 40 туалетов размещены на Дворцовой площади. Еще 10 – на Думской улице, - рассказали в компании.

А вот остальные туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия, будут работать в обычном режиме.

Напомним, что с 1 января 2022 года все туалеты предприятия бесплатные.