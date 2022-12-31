Полиция со стрельбой задержала пьяного гонщика на «Лада Гранта» в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала пьяного гонщика за рулем «Лада Гранта». Но для этого сотрудникам ДПС пришлось погоняться за ним и даже открыть стрельбу. Все произошло 30 декабря 2022 года в поселке Русско-Высоцкое, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

-В 22:10 на Промышленной улице инспекторы пытались остановить автомобиль «Лада Гранта». Однако водитель проигнорировал требование и продолжил ехать на большой скорости, - рассказали в полиции.

Инспекторы устроили погоню. Так как водитель создавал угрозу жизни и здоровью окружающий, полицейские открыли стрельбу. Сначала выполнили предупредительный выстрел в воздух, после по колесам автомобиля.

В итоге мужчину задержали. За рулем оказался 36-летний пьяный мужчина. На него составили шесть административных протоколов.