Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 1 января

1 января в Петербурге будет ветрено.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Росгидрометцентр объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности. Он начнет действовать с 13:00 воскресенья, 1 января и будет актуален до 7 утра 2 января. Причиной предупреждения стал сильный ветер.
- По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду, - сообщает Управление информации Смольного.
Желтый уровень – второй из трех. Он означает потенциально опасную погоду. Жителей Петербурга предупреждают о возможных падениях плохо закрепленных конструкций. В том числе рекламных щитов, дорожных знаков и прочего. От ветра могут обломаться ветви деревьев.
Пешеходам советуют держаться открытого пространства. То же самое касается и парковки автомобилей.