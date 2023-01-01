Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 1 января

1 января в Петербурге будет ветрено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росгидрометцентр объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности. Он начнет действовать с 13:00 воскресенья, 1 января и будет актуален до 7 утра 2 января. Причиной предупреждения стал сильный ветер.

- По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду, - сообщает Управление информации Смольного.

Желтый уровень – второй из трех. Он означает потенциально опасную погоду. Жителей Петербурга предупреждают о возможных падениях плохо закрепленных конструкций. В том числе рекламных щитов, дорожных знаков и прочего. От ветра могут обломаться ветви деревьев.

Пешеходам советуют держаться открытого пространства. То же самое касается и парковки автомобилей.